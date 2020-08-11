مظاهر ازمة الحكم في العراق منذ 2003 وموقف الحزب الشيوعي العراقي . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/11 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه وجود عدة مظاهر لأزمة الحكم في العراق تتمثل بـ :- (1) سوء الادارة للبلد والأداء غير الكفوء لمؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بواجباتها , بسبب بنائها وفق منهج يفرط بالطاقات والكفاءات الوطنية لحساب تجميع الأنصار والمريدين والمطبلين , وانتهاج سياسة الفرد والاعتماد على الدائرة الضيقة من المقربين , ما ادى الى تعمق مظاهر التمييز على اساس الموالاة والتحزب ال ......





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