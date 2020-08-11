الذهب يتخلى عن أعلى مستوى تاريخي

2020/08/11 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد صعوده إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من ألفي دولار أميركي للأونصة، وذلك مع صعود نسبي في قيمة الدولار.وانخفض المعدن النفيس في التعاملات الفورية عند الساعة 8 صباحاً تقريباً بتوقيت بغداد بنسبة 0.5% إلى 2017.53 دولار للأونصة حسب وكالة رويترز.وتراجع بذلك الذهب عن مستوى قياسي […]

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