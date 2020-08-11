2020/08/11 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، ان هناك نوع من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا.وقال البدر في بيان إن “الوزارة ستصدر قرارات مهمة وحملات إعلامية توعوية خاصة بشهر محرم الحرام”، مبيناً ان “المرجعية الرشيدة أكدت ضرورة الالتزام بإقامة الشعائر الحسينية من خلال التباعد الاجتماعي”.وأضاف ان “هناك نوع من الثبات في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هناك نوع من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هناك نوع من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هناك نوع من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).