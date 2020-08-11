2020/08/11 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين ينتحلان صفة رقيب بديالى، بعد تعقبهم بمناطق مختلفة.وقال الناطق الرسمي للوزارة، محمد حنون، إن "معلومات وردت الى دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة تفيد بوجود شخصين ينتحلان صفة رقيب يقومون باستحصال مبالغ غير قانونية من وكلاء المواد الغذائية بحجة مخالفة للضوابط التي تعتمدها الوزارة وتم تشكيل فريق رقابي لتعقبهما والتدقيق في تحركاتهم وابلاغ الوكلاء بالابلاغ عنهم في حالة الابتزاز وطلب المبالغ المالية دون سند قانوني، وتم بالفعل القبض عليهم بالجرم المشهود في احد مناطق محافظة ديالى".وأضاف حنون، أن "العملية تمت بعد قيام عدد من الوكلاء في قرية المجدد التابعة لمركز تسويق المنصورية، ابلاغنا قيام المدعو فارس عبد الجليل عبد الرسول والمدعو محمد عبد الحافظ بالتفتيش على الوكلاء ويقومون باستحصال مبالغ مالية بحجة مخالفتهم لضوابط عمل الوزارة"، مشيرا إلى "إحالتهما إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يتبع .



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الثلاثاء (11 آب 2020)، بتظاهر عدد من المواطنين في قضاء الفهود شرق الناصرية وآخرين بناحية الكيكة في سوق الشيوخ للمطالبة بتحسين الكهرباء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات

بغداد اليوم _ بغداد

وجه محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاثنين، بتحقيق فوري على اثر الحريق الذي نشب في المستشفى التركي، فيما أمر بحجز المقصرين.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان محافظ كربلاء نصيف جاسم ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، المباشرة بفحص الشحنات المخزونة في قرية الشحن الجوي للتأكد من خلوها من المواد القابلة للانفجار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة النقل العراقية متمثلة بالشركة العامة للخط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجارة تعلن القبض على شخصين ينتحلان صفة رقيب بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجارة تعلن القبض على شخصين ينتحلان صفة رقيب بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).