2020/08/11 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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الديوانية..



تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا و94 حالة شفاء

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نوعا من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا، فيما لفت إلى إصدار قرارات مهمة وحملات إعلامية توعوية خاصة بشهر محرم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة

بغداد اليوم- متابعة

كشف مدير معهد "باستور" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، الأكاديمي أريج توتوليان، حقيقة وجود أشخاص لا يصابون بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" عن توتوليان قوله، إن "هناك مجموعة مع

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل اكثر من 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3 وفيات.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ان "كوادرها الصحية سجلت 107 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و 3 حالات وفيات، مقابل 83 حالة

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