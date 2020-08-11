الصحة: هناك نوع من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا

2020/08/11 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نوعا من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا، فيما لفت إلى إصدار قرارات مهمة وحملات إعلامية توعوية خاصة بشهر محرم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله، إن "خلية الأزمة الحكومية ستصدر قرارات حاسمة في اجتماعها المقبل بشأن شهر محرم الحرام، فيما حددت أسباب زيادة حالات الوفيات بكورونا خلال اجتماع عقد في مقر هيأة المستشارين حول الجانب الإعلامي والتوعوي لجائحة كورونا".

وأضاف البدر، أن "المرجعية الرشيدة كان لها بيان واضح بشأن ضرورة الالتزام بإقامة الشعائر الحسينية من خلال التباعد الاجتماعي، بمعنى التركيز على إقامة الشعائر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة"، داعياً "الجميع إلى الالتزام بهذه التوصيات، وإلّا فإن التجمعات ستكون نتائجها كارثية وستؤدي إلى تفشي وبائي خطير".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة أصدرت توجيهات عدة في مناسبات سابقة، كالزيارة الشعبانية أو زيارة الإمام الكاظم بخصوص اتباع الإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن "خلية الأزمة ستصدر قرارات حاسمة في اجتماعها المقبل بشأن شهر محرم الحرام".

وأوضح، أن "هناك نوعاً من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "هناك زيادة في حالات الوفيات بسبب أن أغلب الحالات المصابة التي تراجع المستشفيات تكون في مراحل متأخرة، أو أن المريض يعاني من مشاكل صحية ما تؤدي إلى تفاقم حالته ويتوفى".

وأوضح البدر أن "بعض المصابين لم يراجعوا المستشفيات، إلّا بعد وصوله إلى مرحلة المضاعفات بالمرض، وهذا يأتي نتيجة للتخويف من بعض وسائل الإعلام وضعاف النفوس، وبعض الذين يعملون في الجانب الصحي لاستغلال المرضى وتوجيههم للعلاج في المنازل مقابل مبالغ مادية".

وأردف، أن "جميع العلاجات المتعلقة ببروتوكول مواجهة فيروس كورونا متوفرة في المؤسسات الصحية كافة وبالمجان".

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