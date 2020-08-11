مجلس القضاء يوجه المحاكم بضرورة الالتزام بحرية الصحافة والاعلام

2020/08/11 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توجيها بشأن تسجيل الشكاوى بحق الصحفيين.وجاء في وثيقة موجهة من رئاسة مجلس القضاء إلى المحاكم الاستئنافية الاتحادية كافة، واطلعت عليها المستقلة : “نشيركم إلى أحكام المادة (38 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر) لذا ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي […]

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