ارتفاع معدل النفايات البلاستيكية خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا

2020/08/11 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة استقصائية أن النفايات البلاستيكية ارتفعت خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، حيث أنتجت المنازل البريطانية 25 في المئة أكثر من عبوات المواد الغذائية وأكياس الطرود ومعدات الحماية الشخصية، وشهد “مسح البلاستيك اليومي” أن نحو 483 شخصًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة يقومون بتخزين وتسجيل حجم النفايات البلاستيكية في منازلهم أسبوعيا أثناء الإغلاق.ووفقا […]

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