القضاء الأعلى يصدر توجيهًا للمحاكم بشأن الصحفيين

2020/08/11 | 11:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بعدم الاستعجال في أصدار مذكارت القبض (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهًا بشأن تسجيل الشكاوى بحق الصحفيين.

وجاء في وثيقة موجهة من رئاسة مجلس القضاء إلى المحاكم الاستئنافية الاتحادية كافة، واطلع عليها "ألترا عراق": "نشيركم إلى أحكام المادة (38 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر) لذا ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وملاحظة أن طرق الاجبار على الحضور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، تبدأ أولًا بالمادة (78) والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه فان امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع للمحكمة في حينه اصدار مذكرة القبض، لذا يجب ملاحظة عدم الاستعجال في أصدار مذكارت القبض بمجرد تقديم الشكوى وإنما يفترض اتباع التسلسل القانوني، المنصوص عليه في القانون".

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