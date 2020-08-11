نائب: عدم مناقشة الكاظمي خروج القوات الامريكية بزيارته لواشنطن قد يعرضه للمساءلة البرلمانية

2020/08/11 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفايز، الثلاثاء، ان ملف خروج القوات الاجنبية من العراق سيكون حاضرا خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لامريكا، مشيرا الى انه بحال عدم بحث هذا الملف فانه سيضع نفسه أمام المساءلة البرلمانية.

وقال الفايز في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له الى واشنطن سيناقش ماتم الانتهاء منه في الجولة الاولى من المباحثات التي جرت قبل قرابة الشهر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة"، مبينا ان "هنالك العديد من الملفات المهمة في الجوانب الامنية والعسكرية والاقتصادية والصحية والسياسية التي تستوجب طرحها في اي حوارات تجري بين بغداد وواشنطن".

واضاف الفايز ان "ملف اخراج القوات الاجنبية عموما والامريكية خصوصا من العراق والية خروجها حاضرا في زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن، تطبيقا لقرار مجلس النواب"، لافتا الى ان "الكاظمي بحال عدم مناقشته لهذا الملف المهم، فانه سيضع نفسه امام تاكيد البرلمان على وجوب تطبيق هذا القرار، وقد يتعرض الى المساءلة من قبل البرلمان".

واكد الفايز ان "خروج القوات الامريكية بكل قواتها من العراق لن يحصل خلال فترة قريبة، على اعتبار أن أمريكا لا ترغب بخروج قواتها من العراق بالوقت الحاضر، لكن في نفس الوقت فان العراقيين لن يرحبوا بأي قوات اجنبية على ارضهم سواء كانت امريكية او تركية او غيرها التي ينبغي أن تخرج لان البلد ليس بحاجة لها".





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