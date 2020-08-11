المنافذ الحدودية : ضبط عجلة (براد) قامت باخفاء مادة القشطة لغرض تهريبها

2020/08/11 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عن ضبط عجلة نوع (براد) محمل بمادتي (الجبن والحليب) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك أم قصر الشمالي ، تم اخفاء مادة القشطة لغرض تهريبها وعدم دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة.وذكرت الهيأة في […]

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