نائب سوري: انتصارات المقاومة افقدت الأعداء صوابهم

2020/08/11 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، الثلاثاء ، أن تصدي محور المقاومة لأعداء شعوب المنطقة افقدهم صوابهم، مشيرا إلى أن المقاومة تعد لاجتثاث جذور الظلم والإجرام من المنطقة .وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انتصارات محور المقاومة ووضوح رؤيته وصلابة موقفه في بتر ذراع الامريكان والصهاينه وادواتهم في المنطقة ادى […]

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