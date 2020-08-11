وفيات الأميركيين بكورونا تتجاوز عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى!

2020/08/11 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عدد القتلى الأميركيين خلال الحرب العالمية الأولى.واندلعت الحرب الشاملة عام 1914 وانتهت عام 1918.لكن الولايات المتحدة اشتركت متأخرة في الحرب في العام 1917.وتكبدت أميركا خسائر بالأرواح بلغت أكثر من 116 ألف قتيلا فيما تقول روايات أخرى إنهم أكثر من 125 ألفاً.[…]

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