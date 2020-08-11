الصناعات التعدينية : تصدير (1711) طنا من مادة البرايم كوت الى دولة الامارات

2020/08/11 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية عن تصدير وجبة جديدة من مادة البرايم كوت الى دولة الامارات العربية المتحدة.ونقل بيان للوزارة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، عن مدير عام الشركة المهندس عدنان الغنام اعلانه تصدير كمية (1711) طنا من مادة البرايم كوت المنتجة في معمل المنتجات الاسفلتية في محافظة الانبار الى […]

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