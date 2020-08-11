رئيس نادي الجنسية يقهر كورونا

2020/08/11 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تماثل رئيس الهيئة الادارية لنادي الجنسية العميد حميد الكعبي، للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال الكعبي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “منذ 12 يوماً وانا اخضع للحجر الصحي واتناول العلاجات اللازمة من اجل الشفاء من فيروس كورونا المستجد”.وأضاف “الحمد لله أجريت فحوصات طبية جديدة والتي اثبتت تماثلي للشفاء من الفيروس”، […]

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