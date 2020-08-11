المالية النيابية تنتقد حكومة الكاظمي لعدم تنفيذها الاصلاحات المالية

2020/08/11 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتقدت اللجنة المالية النيابية ، الحكومة الحالية بالاخلال في وعودها بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية، مشيرة إلى أن قرارها كان واضحا بعدم منح الحكومة أي نوع من الاقتراض، سواء كان داخليا أو خارجيا إذا لم تقدم الموازنة.وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة، إنه “من المفترض أن […]

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