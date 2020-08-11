التميمي : كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي

2020/08/11 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية ومكان محاكمة الدواعش الفارين الى خارج العراق، لافتا الى ان أي جريمة ترتكب في العراق يجب ان تحاكم وفق قانونه سواء كان المجرم عراقي ام اجنبي.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ […]

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