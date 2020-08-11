نائب: البرلمان سيدعو لعقد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي المقبل

2020/08/11 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر , الثلاثاء , تعرض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بوباء كورونا , مؤكد ان المجلس معطل أصلا منذ الثالث من تموز الماضي ولاتوجد أي حركة داخل مبنى المجلس سواء من الأعضاء او الموظفين .وقال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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