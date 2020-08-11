الاقتصاد النيابية : لانقاذ المنتوج الوطني يجب السيطرة على المنافذ في إقليم كردستان

2020/08/11 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على ضرورة انقاذ المنتوج الوطني عبر السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، محملة الحكومة الحالية مسؤولية السيطرة على تلك المنافذ من اجل ضمان عدم ادخال السلع والبضائع المتوفرة محليا.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المنتج الوطني في المحافظات الوسطى والجنوبية يتعرض […]

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