بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

2020/08/11 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء (11 آب 2020)، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

يتبع .



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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و94 حالة شفاء.

وذكر إعلام صحة الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "دائرة صحة الديوانية سجلت خلال الـ24

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نوعا من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا، فيما لفت إلى إصدار قرارات مهمة وحملات إعلامية توعوية خاصة بشهر محرم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة

بغداد اليوم- متابعة

كشف مدير معهد "باستور" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، الأكاديمي أريج توتوليان، حقيقة وجود أشخاص لا يصابون بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" عن توتوليان قوله، إن "هناك مجموعة مع

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