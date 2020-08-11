متظاهرون يقطعون طريق محطة غاز الرميلة في البصرة ويطالبون بفرص عمل

2020/08/11 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اقدم عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على قطع طريق غاز الرميثة للمطالبة بفرص عمل.

وقال مصدر محلي لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد من المتظاهرين اقدموا على قطع طريق محطة غاز الرميلة في البصرة،للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم".

وتابع المصدر ان "التظاهرة جاءت بعد وعود اطلقتها شركة غاز البصرة تضمنت ١٠٠ درجة وظيفية ادرجت اسمائهم ضمنها دون ان تنفذ".

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