المتحدث باسم الكهرباء يدعو لتنظيف وزارته من “حيتان الفساد”

2020/08/11 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حث المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، الثلاثاء، الرقابة الشعبية والبرلمانية على ضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري وكشف سراق المال العام داخل الوزارة، داعيا إلى ضرورة تنظيف وزارته من “حيتان الفساد”.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الكهرباء تحث الرقابة البرلمانية الاسراع بكشف ملفات الفساد وعرضها امام الراي العام […]

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