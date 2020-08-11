مجدداً.. استهداف رتل للقوات الأميركية في العراق

2020/08/11 | 11:55 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت المعلومات الثلاثاء، باستهداف رتل مدني يحمل معدات للقوات الأميركية في التاجي شمال بغداد، وهو الثاني من نوعه بعدما ضربت الأحد الماضي، عبوة ناسفة رتلا مدنيا آخر كان ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي

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