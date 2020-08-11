مرور الكرخ: توجه لتحديث الطرق في بغداد

2020/08/11 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مرور بغداد الكرخ اللواء فارس عامر عبد الكريم، اليوم الثلاثاء ،عن توجه لتحديث الطرق وتطويرها في بغداد بالتنسيق مع أمانة العاصمة.

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