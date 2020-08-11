وزير سابق: الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الشهر المقبل

2020/08/11 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، عن عدم قدرة الحكومة الحالية على دفع رواتب الموظفين خلال شهر أيلول المقبل، مشيرا إلى أن خسائر العراق من اتفاق أوبك بلغت 21 مليار دولار.وقال بحر العلوم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الحكومة ستكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال الشهر المقبل لأنها ليست لديها […]

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