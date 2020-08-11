نائبة كردية تهاجم محافظ كركوك: يروج للتعسف وإثارة الفتن

2020/08/11 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أنتقدت النائبة عن كركوك ديلان غفور ، الثلاثاء ، صمت الحكومة عن سياسة المحافظ وكالة راكان الجبوري الطائفية، متهمة اياه بالترويج للفكر التعسفي وإثارة الفتن داخل المحافظة.وقالت غفور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة غائبة تماما عن محافظة كركوك وما يحدث فيها من تجاوزات وفساد اصبح يزكم الأنوف”، مبينة أن “صمت الحكومة […]

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