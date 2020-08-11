الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار حدوده مع العراق

2020/08/11 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية مع العراق.ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، مؤكدة بأن الحدود مستقرة وآمنة.وتناقلت وسائل إعلام أمس أنباء عن تعرض منفذ […]

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