سفير إيراني سابق بالعراق: لا تستطيع أي قوة محتلة مواجهة الحشد والقوات الأمنية

2020/08/11 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد سفير ايران الاسبق في العراق، حسن كاظمي قمي، الثلاثاء، ان الجبهة المدعومة من اميركا تتراجع وتنهار في حين تتقدم جبهة المقاومة في المنطقة، مشيرا إلى انه لا تستطيع أي قوة محتلة مواجهة الحشد الشعبي والقوات الأمنية.وقال كاظمي في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، “اليوم، انهار النظام الدولي ولم يتم إنشاء نظام […]

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