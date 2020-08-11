بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد كورونا في العالم: حقنت ابنتي به!

2020/08/11 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع الحكومة: “على حد علمي تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.وتحدث بوتين عن اللقاح بالقول: يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات […]

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