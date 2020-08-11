الكناني يعلن إنجاز وتعديل أربعة قوانين 'مهمة' وتقديم مقترح لـ'تشغيل الشباب'

2020/08/11 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد الكناني، الثلاثاء، أن لجنته مستمرة بأداء مهامها على الرغم من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى إنجاز ثلاثة قوانين وتعديل آخر، فضلاً عن إطلاق مقترح قانون يتعلق بتشغيل الشباب.

وقال الكناني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "ما تم نشره وتداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن طبيعة العمل داخل لجنتنا لا يمثل رأي اللجنة، وإنما وجهة نظر صاحبها، حيث أن اللجنة مستمرة بعملها وعقد اجتماعاتها وان أعضاءها يعملون بروح الفريق الواحد رغم جائحة كورونا التي عطلت نشاط جميع اللجان".

وأضاف أن "هناك تواصلاً بالأفكار والملاحظات وقد حققت اللجنة إنجازات كبيرة واجتماعات موثقة على مستوى التشريع والرقابة، ومنها على سبيل المثال قانون الشركات القابضة وقانون المدن الصناعية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل قانون الهيئة العراقية للاعتماد، وكذلك إطلاق مقترح قانون تشغيل الشباب"، معتبراً أنها "قوانين مهمة وفعالة في هذه الفترة الحرجة".وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة بالزيارات للدوائر ذات العلاقة بعملها، وحققت اجتماعات في مكتب رئيس الوزراء لتفادي هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب، وكان لها دور كبير في تقديم الكثير من المقترحات في نفس تلك اللقاءات".

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