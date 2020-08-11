2020/08/11 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).