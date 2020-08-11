الحشد الشعبي يضبط عبوات ناسفة ومتفجرات غرب سامراء

2020/08/11 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن العثور على عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات التابعة لتنظيم “ داعش” الاجرامي بمنطقة البو رفاعي في جزيرة غرب مدينة سامراء داخل قاطع المسؤولية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها استخبارات اللواء ٣١٤ أفادت بوجود عدد […]

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