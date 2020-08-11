استخبارات الداخلية تعتقل ثلاثة إرهابيين في السليمانية بالتعاون مع الجهات الأمنية بكردستان

2020/08/11 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن إلقاءِ القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة السليمانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية في إقليم كردستان.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع، قامت وبالتنسيق مع الآسايش وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، بتشكيل فريق عمل من مفارزِ الوكالة، بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن تواجد ثلاثة إرهابيين في محافظة السليمانية هاربين من مدينة اللطيفية في بغداد، مشيرة إلى اعتقال المطلوبين وفق قانون مكافحة الإرهاب في قضاء جمجمال، وتدوين أقوالهم وإحالتهم إلى جهة الطلب.

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