العراق يحتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في أقل الدول سلمية لعام 2020

2020/08/11 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل العراق المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في أقل الدول سلمية لعام ألفين وعشرين وفق ما ذكره معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام.

وقال المعهد في تقرير له إن العراق احتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في أقل الدول سلمية حيث احتل المرتبة مئةً وإحدى وستينْ من أصل مئةٍ وثلاثٍ وستينَ دولةً مدرجةً بالجدول، مبينا أن سوريا جاءت بعد العراق فيما تذيلت أفغانستان القائمة في أقل الدول سلمية.

وأشار المعهد إلى أن التقرير اعتمد في تقييمه للدول على أساس ثلاثة وعشرين مؤشرًا جُمِعَت في ثلاثة معايير وهي الأمانُ والأمنُ المجتمعيان، ومدى الصراعِ المحليِ والدوليِ المستمر، ودرجةُ العسكرة، موضحا أن هناك تحسنا في إحدى وثمانين دولة، وتدهوا سجلته ثمانونَ دولةً أخرى.

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