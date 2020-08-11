خلية الإعلام الأمني تنفي حصول هجوم على منفذ جريشان قرب الحدود مع الكويت

2020/08/11 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهجنت السلطات الأمنية ترويج الأخبار والفيديوهات الكاذبة والتي تمس أمن الدولة..

ونفت خلية الاعلام الأمني الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مصحوبا ببيان وفيديو مِن أحد الجهات التي حاولت تضليل الرأي العام، بشأن وجود هجوم على منفذ جريشان على الحدود العراقية مع الكويت.

وأكدت الخلية أن ما جاء في هذا الخبر والفيديو هو كذبة وفبركة، داعية وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح أو اصدار الاخبار الأمنية.

وكانت جماعة أصحاب الكهف، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله ان مجموعة مما أسمتها وحدة الهندسة والتخريب تمكنت من التسلل الى منفذ جريشان وتنفيذ الهجوم على القوات الأميركية وتدمير آلياته، إضافة الى نشرها مقطعا مصورا قالت انه يتعلق بالهجوم على المعبر الواقع على الحدود بين العراق والكويت.

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