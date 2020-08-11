نازحون منذ 6 سنوات.. عودة أكثر من 450 أسرة إلى مناطقهم في ديالى

2020/08/11 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (11 آب 2020)، ببدء عودة أكثر من 450 أسرة نازحة إلى المحافظة، بعد مرور ست سنوات على نزوحهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 450 أسرة نازحة، بدأت العودة إلى منازلها في قرى محررة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية 45كم شمال شرق بعقوبة".

وأوضح، أن "العودة تجري بالتنسيق مع عمليات ديالى وهيأة الحشد الشعبي، وتم تامين مناطقها من قبل المفارز الأمنية"، لافتاً إلى أن "الاسر نزحت قبل 6 سنوات بعد احتلال داعش مناطقها بعد حزيران 2014".

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