موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا والقنوات الناقلة

2020/08/11 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مثخناً بإصاباته، لكنّ نجمه البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً الأربعاء لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي لشبونة.

في أولى مباريات ربع النهائي، تستضيف لشبونة "المحايدة" بطل فرنسا ومفاجأة الدوري الإيطالي أتالانتا، في بطولة مصغّرة تستمر حتى 23 من الشهر الحالي، نتيجة العودة من توقف لنحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستُقام المباراة وراء أبواب موصدة على ملعب "دا لوز"، لكنّ سان جيرمان سيكون معتاداً على ذلك، إذ كان من أوائل مختبري هذه التجربة في المسابقة، عندما تخطى بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن النهائي في آذار الماضي قبل تعليق المنافسات بسبب "كوفيد-19".

ويجد المدرب الألماني توماس توخل نفسه أمام معضلة لتعويض إصابات أبرز نجوم تشكيلته، ومتوقع أن يجلس نجم هجومه كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، إذ يقاتل بطل العالم للتعافي من إصابة بكاحله تعرّض لها خلال الفوز على سانت اتيان الشهر الماضي في نهائي مسابقة الكأس.

ويغيب عن المباراة الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما رحل الهداف التاريخي للنادي المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني في حزيران لانتهاء عقده.



ولسخرية القدر، كان كافاني مرشحاً للانتقال إلى مدينة لشبونة لحمل ألوان أبرز أنديتها بنفيكا.

وما يعزز قلق توخل، الإصابة الأخرى لعملاق الوسط الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي بربلة ساقه.

واللافت أنّ توخل بذاته سيكون أيضاً على العكازات، بعد أن كسر العظمة الخامسة في مشط قدمه وتعرضه لالتواء بكاحله خلال أحد التمارين.

إزاء كل ذلك، يعوّل سان جيرمان بشكل كبير على نيمار لقيادة الباريسيين إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.

وتقام المباراة عند الساعة 22:00 على بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت 11.

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