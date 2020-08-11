2020/08/11 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تبحث إمكانية تنفيذ التعداد السكّاني ومعالجة ملف النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط تبحث إمكانية تنفيذ التعداد السكّاني ومعالجة ملف النازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التخطيط تبحث إمكانية تنفيذ التعداد السكّاني ومعالجة ملف النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).