عودة (2,255) نازحا من مخيمات ديالى الى مناطق سكناها الاصلية

2020/08/11 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن عودة (451) اسرة نازحة بواقع (2,255) نازحا من مخيمات النزوح في محافظة ديالى الى مناطق سكناهم الاصلية في قرى شمال المقدادية ، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة […]

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