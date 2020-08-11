ظافر العاني : على اللبنانيين ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني لـ تصفو لبنان

2020/08/11 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب الدكتور ظافر العاني ، ان اللبنانيين لا يحتاجون للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي لبلادهم من جديد ، مشددا على ان الحل ابسط من ذلك ، عليهم ان يتوحدوا لانهاء الاحتلال الايراني فتصفو لبنان .واكد العاني في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، لايحتاج اللبنانيون […]

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