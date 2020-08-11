2020/08/11 | 12:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفادت إحصائية صحفية، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اخفق بتنفيذ 78% من وعوده التي قطعها على نفسه منذ تكليفه برئاسة الوزراء في نيسان الماضي.
وسجلت الإحصائية التي نشرتها صحيفة “العالم الجديد” واطلعت عليها /المعلومة/، “28 وعدا للكاظمي تتعلق بملفات السياسة والامن والاقتصاد والخدمات الأخرى، أخفق بتنفيذ 22 وعدا منها (78.6%) إخفاقا تاما، مقابل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية: الكاظمي اخفق بتنفيذ 78% من وعوده اخفاقا تاما) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت إحصائية صحفية، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اخفق بتنفيذ 78% من وعوده التي قطعها على نفسه منذ تكليفه برئاسة الوزراء في نيسان الماضي.
وسجلت الإحصائية التي نشرتها صحيفة “العالم الجديد” واطلعت عليها /المعلومة/، “28 وعدا للكاظمي تتعلق بملفات السياسة والامن والاقتصاد والخدمات الأخرى، أخفق بتنفيذ 22 وعدا منها (78.6%) إخفاقا تاما، مقابل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية: الكاظمي اخفق بتنفيذ 78% من وعوده اخفاقا تاما) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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