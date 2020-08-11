احصائية: الكاظمي اخفق بتنفيذ 78% من وعوده اخفاقا تاما

2020/08/11 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت إحصائية صحفية، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اخفق بتنفيذ 78% من وعوده التي قطعها على نفسه منذ تكليفه برئاسة الوزراء في نيسان الماضي.وسجلت الإحصائية التي نشرتها صحيفة “العالم الجديد” واطلعت عليها /المعلومة/، “28 وعدا للكاظمي تتعلق بملفات السياسة والامن والاقتصاد والخدمات الأخرى، أخفق بتنفيذ 22 وعدا منها (78.6%) إخفاقا تاما، مقابل […]

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