الأنتخابات المبكرة لمن؟؟

2020/08/11 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حاتم المذكور 1 ـــ خدعة اخرى تضاف الى علف الصير العراقي, بيضة فاسدة اخرى لا تصلح ان تكون وجبة, والثورة البيضاء في ساحات الجنوب والوسط “تريد وطن” لتحيا ,...أكمل القراءة ←

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