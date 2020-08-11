الدعارة السياسية؟؟

2020/08/11 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد ذرب ألحكام ألعرب مثالا ؟؟.منذ نشوء ألدول ألعربية ؛ألى يومنا هذا؛لم يقدموا شيئا ؛سوى ألقتل وألتدمير ؛وتقديم ألولاء للدول ألكبرى ؛كدعاميص؛لهذه ألمشايخ وألزعامات ألفاشية؟؟.يقومون بدور ألوسيط بين ألبائع...أكمل القراءة ←

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