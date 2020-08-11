إيران تعلن القبض على 5 جواسيس في قطاعات حيوية بالدولة

2020/08/11 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إيران اعتقال خمسة جواسيس عملوا داخل وزارات الخارجية والصناعة وشركات عامة في الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، لصالح أجهزة استخبارات غربية.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، “في الآونة الأخيرة، تم اعتقال 5 كانوا يقومون بالتجسس في وزارة الخارجية والصناعة وشركات عامة وفي وزارة الدفاع […]

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