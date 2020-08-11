لأول مرة منذ شهر.. تراجع معدل الوفيات الناجمة عن كورونا في أمريكا

2020/08/11 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء (11 آب 2020)، بان معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، سجل تراجعاً للمرة الأولى منذ شهر.

وذكرت "رويترز"، في تقرير لها اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه "للمرة الأولى منذ شهر تقريباً، انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الولايات المتحدة بنسبة 16 في المئة لتستقر عند حوالي 7200 شخص الأسبوع الماضي".

وأضافت، أن "الولايات والمقاطعات، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع المنتهي في التاسع من آب، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا، ومع ذلك، ما زالت الولايات المتحدة تمثل ربع الإجمالي العالمي من الإصابات بكورونا البالغ 20 مليون حالة".

وتابع تقرير "رويترز"، أن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوع الماضي يعود إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة، حيث انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا، على سبيل المثال، بأكثر من 48 في المئة الأسبوع الماضي".

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء (11 آب 2020)، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع الحكومة، عبر تقنية الفيديو: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و94 حالة شفاء.

وذكر إعلام صحة الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "دائرة صحة الديوانية سجلت خلال الـ24

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نوعا من الثبات في عدد الإصابات والشفاء لفيروس كورونا، فيما لفت إلى إصدار قرارات مهمة وحملات إعلامية توعوية خاصة بشهر محرم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة

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