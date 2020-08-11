وزير التخطيط يرجح عدم إجراء التعداد السكاني هذا العام

2020/08/11 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

رجح وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الثلاثاء (11 آب 2020)، عدم إمكانية إجراء التعداد السكاني هذا العام، بسبب الظروف الصحية والمالية، التي يمر بها العراق، والعالم جراء جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إن "النجم استقبل ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، ريتا براون، والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء الذي حضره المستشار الوطني للتعداد، مهدي العلاق، بحث عدد من القضايا، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين".

واشاد الوزير، بـ"مستوى التعاون والدعم الذي يقدمه صندوق الامم المتحدة للسكان لوزارة التخطيط والوزارات الأخرى، لتمكينها من اداء مهامها، المتعلقة بتنفيذ برامج التنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والتعليمية المُقدّمة للسكان".

ودعا النجم "المجتمع الدولي، ومنظمات الامم المتحدة، الى تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، لاسيما في مجال معالجة ملف النازحين، وسبل تأمين متطلبات الحياة لهم، من خلال ضمان عودتهم الى مناطقهم"، مشيرا الى ان "وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، بصدد تنفيذ مسح ميداني لمخيمات النازين المنتشرة في محافظات نينوى ودهوك والأنبار، بهدف الوقوف على واقع تلك المخيمات، ووضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي تواجه النازحين".

ومن جانب اخر أشار الوزير، إلى "جهود الوزارة في المضي بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، الذي كان من المزمع تنفيذه خلال العام الجاري، مرجحا عدم إمكانية إجرائه بسبب الظروف الصحية، والمالية التي يمر بها العراق"، مبيناً ان "الوزارة تعمل الان على إعداد دراسة مهمة، تتناول اثر انتشار جائحة كورونا، على واقع الرعاية الصحية في البلد، فيما ستنجز دراسة نوعية أخرى عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها الشباب".

إلى ذلك أعربت براون بحسب البيان عن "تقديرها العالي لجهود السيد الوزير ووزارة التخطيط، باتجاه اجراء التعداد العام للسكان، وتنفيذ عدد من المسوح والدراسات النوعية المتعلقة بالشباب والنازحين، والحد من العنف الأسري"، معربة عن "استعداد صندوق الامم المتحدة للسكان لدعم جميع هذه الجهود والفعاليات،في إطار البرنامج القطري للصندوق 2021-2024، وخصوصا فيما يتعلق بدعم تنفيذ التعداد العام للسكان، ومعالجة ملف النازحين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عودة (451) اسرة نازحة بواقع (2,255) نازحا من مخيمات النزوح في محافظة ديالى الى مناطق سكناهم الاصلية في قرى شمال المقدادية ، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة.

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (11 آب 2020)، ببدء عودة أكثر من 450 أسرة نازحة إلى المحافظة، بعد مرور ست سنوات على نزوحهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 450 أسرة نازحة، بدأت العودة إلى منازله

بغداد اليوم- بغداد

اقدم عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على قطع طريق غاز الرميثة للمطالبة بفرص عمل.

وقال مصدر محلي لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد من المتظاهرين اقدموا على قطع طريق محطة غاز الرميلة في البصرة،للمطالبة بتوفير فر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التخطيط يرجح عدم إجراء التعداد السكاني هذا العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التخطيط يرجح عدم إجراء التعداد السكاني هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).