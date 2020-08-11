نواب يطالبون باستئناف جلسات البرلمان لحل مشكلة الدوائر الانتخابية

2020/08/11 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملوا هيئة الرئاسة مسؤولية تأخير انعقادها بغداد- وعد الشمري: توقع نواب، أمس الأثنين، توجيه دعوة لانعقاد جلسات البرلمان نهاية الاسبوع الحالي، محملين رئاسة المجلس مسؤولية تأخيرها، فيما شددوا على ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المبكرة المتمثلة بالتشريعات ذات العلاقات.وقال النائب حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان يعتزم أن يوجه دعوة لاستئناف ...

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