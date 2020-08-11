أوروبا تنفذ أكبر حملة إعادة طوعية للاجئين العراقيين من اليونان إلى بلدهم

2020/08/11 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد –متابعة انطلقت الخميس الماضي أول طائرة محملة بلاجئين عراقيين من اليونان إلى العراق، وذلك في إطار عملية أوروبية – يونانية، تعد الكبرى من نوعها لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.وتجري إعادة هؤلاء اللاجئين الذين يوصفون بـ”اللاجئين لأسباب اقتصادية” بناء على رغبتهم، وهذه هي الخطوة الأولى في برنامج للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تخفيف ضغط اللاجئين ...

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