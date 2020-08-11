القانونية النيابية: التصويت البرلماني كفيل بحل مشكلة الدوائر المتعددة

2020/08/11 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معظم الكتل السياسية متخوفة من خسارة عدد كبير من مقاعدها بغداد-الصباح الجديد اكدت اللجنة القانونية النيابية امس الاثنين، ان مجلس النواب سيذهب نحو التصويت البرلماني لحل اشكالية الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح تابعته الصباح الجديد ان “الاراء السياسية لازالت متعددة بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية”، لافتا الى ...

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