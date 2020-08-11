عبوة ناسفة تستهدف رتلًا لقوات التحالف الدولي في بغداد

2020/08/11 | 12:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي شمالي بغداد.

قالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "انفجرت عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".

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